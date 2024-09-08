Росіяни вдарили по готелю у Миколаївці на Донеччині авіабомбами з УМПК. Двоє чоловіків загинули

Чоловіки приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин.

Внаслідок російської атаки на готель у місті Миколаївка Донецької області з-під завалів деблокували тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 7 вересня 2024 року, близько 22:00, ворожі війська вдарили по м. Миколаївка Краматорського району, попередньо, авіабомбами "ФАБ-250" з "УМПК". Внаслідок влучання засобу ураження по місцевому готелю відбулось руйнування будівлі, де в той час перебували цивільні. Наразі з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків 33 та 42 років, які приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин.

Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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