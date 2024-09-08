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Кількість загиблих унаслідок удару Росії по Полтаві зросла до 58

У лікарнях померли ще троє постраждалих.

Кількість загиблих унаслідок удару Росії по Полтаві зросла до 58
Фото: МВС

У Полтаві збільшилася кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару 3 вересня.  

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня", - написав він у Telegram.

Кількість загиблих збільшилась до 58.  

Раніше також повідомлялося, що поранень зазнали 328 людей. 

Удар росіян по Полтаві

  • Російська армія 3 вересня вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку.
  • Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії. Окрім правоохоронців, обставини російського удару також розслідуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.
  • У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими
  • 65 осіб, які зазнали ушкоджень внаслідок балістичної атаки, перебувають у важкому стані. Стан 146 пацієнтів оцінюється як середній, ще 87 мають легкі травми. 
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