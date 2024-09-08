Кількість загиблих унаслідок удару Росії по Полтаві зросла до 58

У Полтаві збільшилася кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару 3 вересня.
Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.
"На жаль, у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня", - написав він у Telegram.
Кількість загиблих збільшилась до 58.
Раніше також повідомлялося, що поранень зазнали 328 людей.
Удар росіян по Полтаві
- Російська армія 3 вересня вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку.
- Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії. Окрім правоохоронців, обставини російського удару також розслідуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.
- У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими.
- 65 осіб, які зазнали ушкоджень внаслідок балістичної атаки, перебувають у важкому стані. Стан 146 пацієнтів оцінюється як середній, ще 87 мають легкі травми.