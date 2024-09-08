Кількість загиблих унаслідок удару Росії по Полтаві зросла до 58

У лікарнях померли ще троє постраждалих.

У Полтаві збільшилася кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару 3 вересня.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня", - написав він у Telegram.

Кількість загиблих збільшилась до 58.

Раніше також повідомлялося, що поранень зазнали 328 людей.

Удар росіян по Полтаві