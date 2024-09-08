Росіяни дроном атакували готель в Одеській області

В ніч на 8 вересня російські війська дронами атакували Одеську область. Пошкоджені цивільна інфраструктура та готель у Вилковому.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

8 вересня вночі російські безпілотники атакували Одеську область. Повітряна тривога тривала понад три години.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.

"На щастя, постраждалих немає", — додали у Силах оборони.

Під час атаки РФ на Одеську область один з російських безпілотників перетнув повітряний простір Румунії. У небо підіймали два винищувача F-16.