Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Deep State: Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк
Deep State: Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк
ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом
ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Ви тільки не відвертайтеся
Ви тільки не відвертайтеся
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни дроном атакували готель в Одеській області

Внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна інфраструктура.

Росіяни дроном атакували готель в Одеській області
Фото: тг-канал Цаплієнка

В ніч на 8 вересня російські війська дронами атакували Одеську область. Пошкоджені цивільна інфраструктура та готель у Вилковому.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

8 вересня вночі російські безпілотники атакували Одеську область. Повітряна тривога тривала понад три години.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.

"На щастя, постраждалих немає", — додали у Силах оборони.

Під час атаки РФ на Одеську область один з російських безпілотників перетнув повітряний простір Румунії. У небо підіймали два винищувача F-16.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies