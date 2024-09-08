Росія атакувала вночі Україну чотирма ракетами і 23 дронами

У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою Сили ППО збили одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу "Shahed".

"Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України", — зазначають у повітряних силах.

Фото: повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.