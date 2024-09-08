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Уночі російська армія скинула авіабомби на готель в Миколаївці на Донеччині

Під завалами можуть бути люди.

Уночі російська армія скинула авіабомби на готель в Миколаївці на Донеччині
Наслідки обстрілу на Донеччині
Фото: Донецька ОВА

Армія РФ пізно ввечері 7 вересня здійснила авіаудар по готелю у місті Миколаївка Донецької області. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. 

Про це повідомляє "Суспільне.Донбас" з посиланням на заступника начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту трьома авіабомбами.

"Станом на цю годину тривають пошукові роботи, йде розбір завалів готелю "Зоря", який було зруйновано в результаті обстрілу о 21.50. Під завалами перебувають дві людини", — розказав він. 

7 вересня російські окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, пошкоджені пожежно-рятувальна частина і пожежний автомобіль.

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