Росіяни обстріляли у Кураховому на Донеччині пожежно-рятувальну частину

7 вересня російські окупанти обстріляли Курахове на Донеччині.
Як повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій, пошкоджені пожежно-рятувальна частина і пожежний автомобіль.
"Сьогодні пообіді ворог вдарив по м. Курахове, один зі снарядів влучив поблизу будівлі 73 державної пожежно-рятувальної частини. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та пожежний автомобіль, - зазначили у ДСНС.
Рятувальники не постраждали.
- Нині в області окупанти також обстріляли Костянтинівку. Там загинули троє людей, ще троє поранені.
- За минулу добу, 6 вересня, загарбники вбили теж трьох осіб.