Росіяни обстріляли у Кураховому на Донеччині пожежно-рятувальну частину

наслідки російського обстрілу Курахового на Донеччині 7 вересня 2024 року

7 вересня російські окупанти обстріляли Курахове на Донеччині.

Як повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій, пошкоджені пожежно-рятувальна частина і пожежний автомобіль.

пошкоджений пожежний автомобіль у Кураховому на Донеччині

"Сьогодні пообіді ворог вдарив по м. Курахове, один зі снарядів влучив поблизу будівлі 73 державної пожежно-рятувальної частини. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та пожежний автомобіль, - зазначили у ДСНС.

Рятувальники не постраждали.