Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 70 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 70 поранених (оновлено)
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині, загинули люди

Ще троє поранені.

​Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині, загинули люди
наслідки російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині 7 вересня 20254 року
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Костянтинівку на Донеччині.

Як повідомив 7 вересня керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у результаті атаки загинули три людини, ще троє поранені.

Також через обстріл пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.

Очільник області укотре закликав жителів регіону евакуюватися.

  • 6 вересня росіяни у Донецькій області убили трьох цивільних і ще троє поранили.
  • Щодо евакуації, то за інформацією ОВА, у населених пунктах області, які належать до зони активних бойових дій, наразі досі перебувають 2289 дітей. За сім останніх діб вдалося вивезти 310 дітей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies