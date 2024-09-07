​Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині, загинули люди

Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Костянтинівку на Донеччині.
Як повідомив 7 вересня керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у результаті атаки загинули три людини, ще троє поранені.
Також через обстріл пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.
Очільник області укотре закликав жителів регіону евакуюватися.
- 6 вересня росіяни у Донецькій області убили трьох цивільних і ще троє поранили.
- Щодо евакуації, то за інформацією ОВА, у населених пунктах області, які належать до зони активних бойових дій, наразі досі перебувають 2289 дітей. За сім останніх діб вдалося вивезти 310 дітей.