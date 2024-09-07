​Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині, загинули люди

наслідки російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині 7 вересня 20254 року

Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Костянтинівку на Донеччині.

Як повідомив 7 вересня керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у результаті атаки загинули три людини, ще троє поранені.

Також через обстріл пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.

Очільник області укотре закликав жителів регіону евакуюватися.