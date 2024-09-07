Російська авіація скинула 5 керованих авіабомб на Бериславський район

Російська авіація 7 вересня завдала авіаударів по населеним пунктам у Бериславському районі Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Ворог скинув 5 керованих авіабомб. Одна поцілила поруч з житловим будинком. Множинні уламкові поранення склом дістала 28-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок авіаударів також пошкоджено будинок культури, котрий був зруйнований раніше в результаті обстрілів.
За минулу добу через російську агресію в Херсонській області поранено сімох мирних жителів.