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Російська авіація скинула 5 керованих авіабомб на Бериславський район

Внаслідок авіаударів постраждала мирна жителька.

Російська авіація скинула 5 керованих авіабомб на Бериславський район
авіаудари по Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російська авіація 7 вересня завдала авіаударів по населеним пунктам у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Ворог скинув 5 керованих авіабомб. Одна поцілила поруч з житловим будинком. Множинні уламкові поранення склом дістала 28-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок авіаударів також пошкоджено будинок культури, котрий був зруйнований раніше в результаті обстрілів.

За минулу добу через російську агресію в Херсонській області поранено сімох мирних жителів.

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