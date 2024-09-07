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Сили оборони за добу ліквідували 1270 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 623 990 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували 1270 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Збройні сили України знищили 1270 російських загарбників, майже 30 артилерійських систем ворога та крилату ракету.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу  ‒ близько 623 990 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8632 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16878 (+0) од,
  • артилерійських систем –  17774 (+29) од,
  • РСЗВ – 1178 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),
  • крилаті ракети ‒ 2588 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3037 (+0)

Дані уточнюються.

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