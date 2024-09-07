Сили оборони за добу ліквідували 1270 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Збройні сили України знищили 1270 російських загарбників, майже 30 артилерійських систем ворога та крилату ракету.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 623 990 солдатів.

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