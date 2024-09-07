Сили оборони за добу ліквідували 1270 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили 1270 російських загарбників, майже 30 артилерійських систем ворога та крилату ракету.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 623 990 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8632 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16878 (+0) од,
- артилерійських систем – 17774 (+29) од,
- РСЗВ – 1178 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3037 (+0)
Дані уточнюються.