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У Білому домі назвали надання Іраном ракет для РФ "різкою ескалацією"

США "пильно спостерігають за процесом передачі зброї".

У Білому домі назвали надання Іраном ракет для РФ "різкою ескалацією"
Іранські ракети
Фото: Iran Press

Речник Ради безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що постачання Іраном балістичних ракет до Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.

Як пише Reuters, у Вашингтоні мають намір "пильно спостерігати" за потенційними угодами щодо передачі озброєння між Тегераном та Москвою.

ЗМІ стверджують, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.

Іранське представництво в ООН заперечує інформацію про надання Росії балістики. Дипломати стверджують, що позиція щодо війни в Україні залишається незмінною і полягає в утриманні від військової підтримки будь-якої зі сторін через "негуманність" такого кроку. 

Проте численні факти, зокрема застосування росіянами іранських БПЛА, свідчать про брехню з боку Тегерана. 

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