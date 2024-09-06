Всі підозрювані перебувають за межами України та оголошені у розшук.

Поліцейські прозвітували про викриття 14 підозрюваних у колабораційній діяльності

У Куп’янському районі Харківської області поліція підозрює чотирнадцять місцевих мешканців у колабораційній діяльності

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що всі підозрювані під час окупації влаштувались на роботу до незаконно створених органів так званої “воєнно-гражданской адміністраціі Купянского района Харьковской області”.

“Серед них фахівці санітарно-епідеміологічної служби, адміністративно-господарського відділу, сектора ветеринарної медицини, чергові, фахівці з інформаційних систем та програмно-технічного супроводу, сектора землеустрою та архітектури, а також фахівці відділу інфраструктури та транспорту”, - розповіли в поліції.

Уточнюється, що підозрювані перевіряли дотримання санітарно-епідеміологічних норм у дитячих садках, школах, магазинах, збирали та обробляли персональні дані громадян, вирішували спори щодо земельних відносин, проводили заходи щодо застереження та ліквідації хвороб тварин та їх лікування, здійснювали пропускний режим в адмінбудівлях, складали службову документацію тощо.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі всі підозрювані перебувають за межами України та оголошені у розшук.