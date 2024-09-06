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Збільшилася кількість потерпілих унаслідок обстрілу Люботина на Харківщині (оновлено)

Серед поранених - неповнолітня.

Збільшилася кількість потерпілих унаслідок обстрілу Люботина на Харківщині (оновлено)
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Сьогодні, 6 вересня, російські окупанти близько 7:30 вдарили по Люботину на Харківщині.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Попередньо росіяни завдали ракетного удару. Тип встановлюють. 

Медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації. 

Оновлення. Увечері Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до шести осіб. По медичну допомогу звернулась 53-річна жінка, у неї виявили тілесні ушкодження.

Крім того, пошкоджені 28 будинків і два автомобілі.

За інформацією прокуратури, правоохоронці зафіксували п'ять влучань, попередньо, з РСЗВ «Торнадо-С».

Вчора ворог знову здійснив авіаатаку по Циркунах біля Харкова. Постраждали двоє людей.

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