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Росіяни шукають баржі, щоб замінити залізничні пороми через Керченський міст, — спротив

Росіяни почали активно будувати нові залізничні маршрути через ТОТ України.

Росіяни шукають баржі, щоб замінити залізничні пороми через Керченський міст, — спротив
Фото: Національний спротив

Успішне ураження Силами оборони України логістичних шляхів на ТОТ Кримського півострова значно ускладнило утримання окупаційних військ в Криму. Зокрема значного удару по логістиці окупантів завдало знищення залізничного порому “Конро Трейдер” 22 серпня у порту “Кавказ”, повідомляє Центр національного спротиву.

"Пропускні спроможності через залізничні пороми були зменшені втричі, від базового показника, а фактично зупинені, оскільки відсутні залізничні пороми, які б росіяни могли оперативно залучити на даному напрямку", — зазначають в ЦНС.

Зруйнована частина кримського мосту унеможливила проходження по ньому ешелонів з пальним, тож для забезпечення контингенту окупантів у Криму Керченська поромна переправа була єдиною альтернативою.

На даний час окупанти активно шукають баржі, які б вони могли пристосувати для переправи залізничних ешелонів з паливом. 

"Хоча досі росіяни не знають яким чином прибрати рештки затопленого порому, щоб звільнити підхід до берега де б він міг прийняти залізничні цистерни", — додають у спротиві.

Через це окупанти активізували постачання пального через ТОТ Донецької, Запорізької та Херсонської областей залізничим маршрутом "Авіло-Успєнка-Амвросіївка-ВолновахаТокмак-Мелітополь-Джанкой". Таким чином росіяни намагаються збільшити перевезення дизельного пального та бензину залізницею по т.зв. “північному обходу Кримського півострова” вдвічі – до 160 вагонів на добу. 

Додатково окупанти поспішно будують колію за маршрутом Таганрог-Іловайськ та Маріуполь-Волноваха. 

"Підпілля активно відстежує хід цього будівництва та надає інформацію Силам оборони щодо вразливих ділянок на маршруті, таких як мости та шляхопроводи. Також українське підпілля вже неодноразово знищувало релейні шафи та завдало пошкоджень на стрілочні переводи", — пишуть у нацспротиві.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про переміщення пального залізницею на ТОТ, розміщення складів паливно-мастильних матеріалів. 

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