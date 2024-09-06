Також на виставці представлені роботи Антона Логова, В’ячеслава Гутирі, Ліни Доміані, Володимира Товстоп’ятова, родини Козаків та ін.

"Велике бурштинове серце України" з Бучі на виставці у Свято-Михайлівському монастирі

5 вересня запрацювала виставка скульптурних та мозаїчних робіт «Дякую серцем», яку відкрив на території Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря глава ПЦУ Епіфаній.

Фото: ПЦУ Предстоятель ПЦУ Епіфаній на відкритті виставки

Як ідеться на сайті Православної церкви України, експозицію відкрили з нагоди свята спомину чуда архистратига Михаїла в Хонах.

Предстоятель ПЦУ пояснив, що архистратиг Михаїл є одним з найвищих ангелів Божих і "має особливе служіння – бути борцем проти зла та захисником правди".

"Він протистоїть дияволу і його слугам – духам і злим людям, а також допомагає тим, хто вірний Богові, перемагати у боротьбі. Тому, як перший воїн Господній, архистратиг Михаїл не лише очолює вірних Йому ангелів, але й допомагає людям, які зі зброєю в руках захищають правду і добро", – сказав митрополит.

Серед експонатів виставки є "Велике бурштинове серце України", врятоване навесні в Бучі після деокупації. Його заховали в землю від російських загарбників. У ПЦУ відзначили, що це єдиний у світі самородок бурштину-сукциніту у формі анатомічного серця вагою 1362 грами, якому близько 50 мільйонів років.

Фото: ПЦУ виставка скульптурних та мозаїчних робіт «Дякую серцем»

Фото: ПЦУ виставка скульптурних та мозаїчних робіт «Дякую серцем»

Фото: ПЦУ відкриття виставки скульптурних та мозаїчних робіт «Дякую серцем»

Також відвідувачі можуть побачити роботи українських митців Антона Логова, В’ячеслава Гутирі, Ліни Доміані, Володимира Товстоп’ятова, Емелі Міллер, Луїзи Черешкевич, Ігоря Гречаника, Євгена Примаченка та родини Козаків.

Експонати виставлятимуть із 6 вересня по 15 листопада.