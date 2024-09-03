3 вересня помер народний артист України, актор та режисер Григорій Шумейко.
Про це повідомила пресслужба Національного театру ім. Марії Заньковецької.
“Непоправна втрата у нашому колективі… Сьогодні на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко”, - йдеться у повідомленні.
Колектив театру висловив щирі співчуття родині актора, і пообіцяли згодом повідомити про похорон.
Григорій Шумейко народився у Лубнах на Полтавщині 1 травня 1951 року.
Він здобув акторську освіту у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, навчався на режисера у Театральному інституті ім. Щукіна (Москва) та інституті імені Карпенка-Карого.
Першою акторською роботою Шумейка на професійній сцені стала роль Глашатая у виставі "Річард III". Це сталось у 1974 році у театрі імені Марії Заньковецької.
Відтоді актор зіграв понад сто ролей в театрі та кіно і поставив як режисер близько двадцяти вистав.
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