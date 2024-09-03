Кудрицький прокоментував своє звільнення з Укренерго
Кудрицький прокоментував своє звільнення з Укренерго
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 270 поранених (оновлення)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 270 поранених (оновлення)
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Volkswagen вперше за 87-річну історію може закрити заводи в Німеччині
Volkswagen вперше за 87-річну історію може закрити заводи в Німеччині
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
ГоловнаКультура

Помер народний артист України, актор та режисер Григорій Шумейко

Актор помер на 74-му році життя.

Помер народний артист України, актор та режисер Григорій Шумейко
Григорій Шумейко
Фото: Пресслужба Національного театру ім. Марії Заньковецької

3 вересня помер народний артист України, актор та режисер Григорій Шумейко.

Про це повідомила пресслужба Національного театру ім. Марії Заньковецької.

“Непоправна втрата у нашому колективі… Сьогодні на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко”, - йдеться у повідомленні.

Колектив театру висловив щирі співчуття родині актора, і пообіцяли згодом повідомити про похорон.

Підписуйтесь на наш Google News

Григорій Шумейко народився у Лубнах на Полтавщині 1 травня 1951 року.

Він здобув акторську освіту у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, навчався на режисера у Театральному інституті ім. Щукіна (Москва) та інституті імені Карпенка-Карого.

Першою акторською роботою Шумейка на професійній сцені стала роль Глашатая у виставі "Річард III". Це сталось у 1974 році у театрі імені Марії Заньковецької. 

Відтоді актор зіграв понад сто ролей в театрі та кіно і поставив як режисер близько двадцяти вистав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies