Актор помер на 74-му році життя.

3 вересня помер народний артист України, актор та режисер Григорій Шумейко.

Про це повідомила пресслужба Національного театру ім. Марії Заньковецької.

“Непоправна втрата у нашому колективі… Сьогодні на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко”, - йдеться у повідомленні.

Колектив театру висловив щирі співчуття родині актора, і пообіцяли згодом повідомити про похорон.

Григорій Шумейко народився у Лубнах на Полтавщині 1 травня 1951 року.

Він здобув акторську освіту у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, навчався на режисера у Театральному інституті ім. Щукіна (Москва) та інституті імені Карпенка-Карого.

Першою акторською роботою Шумейка на професійній сцені стала роль Глашатая у виставі "Річард III". Це сталось у 1974 році у театрі імені Марії Заньковецької.

Відтоді актор зіграв понад сто ролей в театрі та кіно і поставив як режисер близько двадцяти вистав.