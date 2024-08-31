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В Івано-Франківську пройде фестиваль «Харків: (не)релокована культура»

За задумом організаторів, він має сприяти посиленню культурних зв’язків між регіонами, створити умови для обміну досвідом і подальшої співпраці.

В Івано-Франківську пройде фестиваль «Харків: (не)релокована культура»
Фото: НСТДУ

З 12 по 15 вересня 2024 року в Івано-Франківську відбудеться мультижанровий фестиваль «Харків: (не)релокована культура», який реалізовує Національна спілка театральних діячів України за підтримки Українського культурного фонду. 

Програма фестивалю:

12.09 чт

11:00

Франківський драмтеатр, фоє ІІ поверху

ПРЕСКОНФЕРЕЦІЯ

Вхід за акредитацією

12:00

Франківський драмтеатр, фоє ІІ поверху

Харківський літературний музей

АНТИТЕКСТ

Відкриття виставки, кураторська екскурсія Тетяни Ігошиної

Вхід вільний

13:00

Франківський драмтеатр, фоє І поверху

ХАРКІВ: (НЕ)РЕЛОКОВАНА КУЛЬТУРА (22-24)

виставка фоторобіт Олександра Осіпова

Виставка працює до 1 жовтня

13:00

Франківський драмтеатр, фоє І поверху

AZA NIZI MAZA 

Відкриття виставки фотокопій робіт студії

Виставка працює до 1 жовтня

16:00

Франківський драмтеатр, фоє ІІ поверху

ВАЛІЗИ З ДОСВІДОМ: ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЯ ЯК СТИМУЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ

Програмна дискусія / 90 хв.

Вхід вільний

18:00

Франківський драмтеатр, сцена на сцені

Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка 

НЕХАЙ ЩАСТИТЬ 

за мотивами п’єси Баси Джанікашвілі «Війнонька»

український народний фарс часів війни / 70 хв.

Вхід за квитками

13.09

пт

16:00

Підземний Перехід «Ваґабундо»

СКЛАДНІ ІДЕНТИЧНОСТІ МІСТА: ДОСЛІДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Панельна дискусія з презентацією проєктів «Що нам робити з цими будівлями» та «Іменем міста» / 120 хв.

Вхід вільний
 

19:00

Франківський драмтеатр, камерна сцена 

Харківський академічний драматичний театр

МІСТО

за романом Валер’яна Підмогильного

еротична радіовистава / 120 хв.

Вхід за квитками

14.09 сб

13:00

Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «ПЕС ПАТРОН І ВЕЛИКИЙ Т» 

Зустріч з авторкою Юлітою Ран / 60 хв.

Вхід вільний

16:00

Підземний Перехід «Ваґабундо»

НАМИСТО ІСТОРІЙ: ХТО ВИВ’ЯЗУЄ ВУЗЛИКИ

Літературна дискусія з презентацією книг видавництва VIVAT / 60 хв.

Вхід вільний

18:00

Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки

Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва 

КАЛИНОВА СОПІЛКА

за мотивами повісті Оксани Забужко та віршами Діни Чмуж

ukrainian horror / 50 хв.

Вхід за квитками

18:00

Філармонія ім. Іри Маланюк

Харківський національний університет мистецтв ім. І. Котляревського

ХАРКІВ. НАСТАННЯ

Концертна програма на 2 відділення / 100 хв.

Вхід за квитками

15.09 нд

12:00/

14:00

Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки

Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва 

ЖИРАФ МОНС 

Олег Михайлов (за участі Костянтина Солов'єнка)

харківська історія воєнної весни / 45 хв.

Вхід за квитками

13:00

Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГ «ДИВНА ВЕСНА» ТА «ЖИРАФ МОНС»

Зустріч з автором Олегом Михайловим / 60 хв.

Вхід вільний

17:00

Франківський драмтеатр, камерна сцена

Театр «Нафта»

ХТОСЬ ТАКІ ЯК Я

перформативно-фізична моновистава Ніни Хижної / 75 хв.

Вхід за квитками

19:00

Франківський драмтеатр, сцена-підвал

Театр «Нафта»

ВЕСЕЛКА НА САЛТІВЦІ 

музична сюрреалістична трагікомедія Артема Вусика / 60 хв.

Вхід за квитками

Вистава &quot;Калинова сопілка&quot;
Фото: НСТДУ
Вистава "Калинова сопілка"

На презентації книг та виставки – вхід вільний. Придбати квитки на вистави і концерт, зареєструватися на дискусії та дізнатися більше про всі події фестивалю можна на сайті організатора (НСТДУ). 

Місією фестивалю є підтримати митців Харкова та презентувати їхні роботи після повномасштабного вторгнення. А також сприяти посиленню культурних зв’язків між регіонами, створити умови для обміну досвідом і подальшої співпраці.

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