В Івано-Франківську пройде фестиваль «Харків: (не)релокована культура»

З 12 по 15 вересня 2024 року в Івано-Франківську відбудеться мультижанровий фестиваль «Харків: (не)релокована культура», який реалізовує Національна спілка театральних діячів України за підтримки Українського культурного фонду.
Програма фестивалю:
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12.09 чт
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11:00
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Франківський драмтеатр, фоє ІІ поверху
ПРЕСКОНФЕРЕЦІЯ
Вхід за акредитацією
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12:00
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Франківський драмтеатр, фоє ІІ поверху
Харківський літературний музей
АНТИТЕКСТ
Відкриття виставки, кураторська екскурсія Тетяни Ігошиної
Вхід вільний
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13:00
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Франківський драмтеатр, фоє І поверху
ХАРКІВ: (НЕ)РЕЛОКОВАНА КУЛЬТУРА (22-24)
виставка фоторобіт Олександра Осіпова
Виставка працює до 1 жовтня
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13:00
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Франківський драмтеатр, фоє І поверху
AZA NIZI MAZA
Відкриття виставки фотокопій робіт студії
Виставка працює до 1 жовтня
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16:00
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Франківський драмтеатр, фоє ІІ поверху
ВАЛІЗИ З ДОСВІДОМ: ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЯ ЯК СТИМУЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ
Програмна дискусія / 90 хв.
Вхід вільний
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18:00
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Франківський драмтеатр, сцена на сцені
Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ
за мотивами п’єси Баси Джанікашвілі «Війнонька»
український народний фарс часів війни / 70 хв.
Вхід за квитками
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13.09
пт
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16:00
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Підземний Перехід «Ваґабундо»
СКЛАДНІ ІДЕНТИЧНОСТІ МІСТА: ДОСЛІДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО
Панельна дискусія з презентацією проєктів «Що нам робити з цими будівлями» та «Іменем міста» / 120 хв.
Вхід вільний
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19:00
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Франківський драмтеатр, камерна сцена
Харківський академічний драматичний театр
МІСТО
за романом Валер’яна Підмогильного
еротична радіовистава / 120 хв.
Вхід за квитками
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14.09 сб
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13:00
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Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «ПЕС ПАТРОН І ВЕЛИКИЙ Т»
Зустріч з авторкою Юлітою Ран / 60 хв.
Вхід вільний
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16:00
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Підземний Перехід «Ваґабундо»
НАМИСТО ІСТОРІЙ: ХТО ВИВ’ЯЗУЄ ВУЗЛИКИ
Літературна дискусія з презентацією книг видавництва VIVAT / 60 хв.
Вхід вільний
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18:00
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Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки
Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва
КАЛИНОВА СОПІЛКА
за мотивами повісті Оксани Забужко та віршами Діни Чмуж
ukrainian horror / 50 хв.
Вхід за квитками
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18:00
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Філармонія ім. Іри Маланюк
Харківський національний університет мистецтв ім. І. Котляревського
ХАРКІВ. НАСТАННЯ
Концертна програма на 2 відділення / 100 хв.
Вхід за квитками
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15.09 нд
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12:00/
14:00
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Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки
Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва
ЖИРАФ МОНС
Олег Михайлов (за участі Костянтина Солов'єнка)
харківська історія воєнної весни / 45 хв.
Вхід за квитками
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13:00
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Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГ «ДИВНА ВЕСНА» ТА «ЖИРАФ МОНС»
Зустріч з автором Олегом Михайловим / 60 хв.
Вхід вільний
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17:00
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Франківський драмтеатр, камерна сцена
Театр «Нафта»
ХТОСЬ ТАКІ ЯК Я
перформативно-фізична моновистава Ніни Хижної / 75 хв.
Вхід за квитками
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19:00
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Франківський драмтеатр, сцена-підвал
Театр «Нафта»
ВЕСЕЛКА НА САЛТІВЦІ
музична сюрреалістична трагікомедія Артема Вусика / 60 хв.
Вхід за квитками
На презентації книг та виставки – вхід вільний. Придбати квитки на вистави і концерт, зареєструватися на дискусії та дізнатися більше про всі події фестивалю можна на сайті організатора (НСТДУ).
Місією фестивалю є підтримати митців Харкова та презентувати їхні роботи після повномасштабного вторгнення. А також сприяти посиленню культурних зв’язків між регіонами, створити умови для обміну досвідом і подальшої співпраці.