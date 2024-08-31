В Івано-Франківську пройде фестиваль «Харків: (не)релокована культура»

За задумом організаторів, він має сприяти посиленню культурних зв’язків між регіонами, створити умови для обміну досвідом і подальшої співпраці.

З 12 по 15 вересня 2024 року в Івано-Франківську відбудеться мультижанровий фестиваль «Харків: (не)релокована культура», який реалізовує Національна спілка театральних діячів України за підтримки Українського культурного фонду.

Програма фестивалю:

12.09 чт 11:00 Франківський драмтеатр, фоє ІІ поверху ПРЕСКОНФЕРЕЦІЯ Вхід за акредитацією 12:00 Франківський драмтеатр, фоє ІІ поверху Харківський літературний музей АНТИТЕКСТ Відкриття виставки, кураторська екскурсія Тетяни Ігошиної Вхід вільний 13:00 Франківський драмтеатр, фоє І поверху ХАРКІВ: (НЕ)РЕЛОКОВАНА КУЛЬТУРА (22-24) виставка фоторобіт Олександра Осіпова Виставка працює до 1 жовтня 13:00 Франківський драмтеатр, фоє І поверху AZA NIZI MAZA Відкриття виставки фотокопій робіт студії Виставка працює до 1 жовтня 16:00 Франківський драмтеатр, фоє ІІ поверху ВАЛІЗИ З ДОСВІДОМ: ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЯ ЯК СТИМУЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ Програмна дискусія / 90 хв. Вхід вільний 18:00 Франківський драмтеатр, сцена на сцені Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка НЕХАЙ ЩАСТИТЬ за мотивами п’єси Баси Джанікашвілі «Війнонька» український народний фарс часів війни / 70 хв. Вхід за квитками 13.09 пт 16:00 Підземний Перехід «Ваґабундо» СКЛАДНІ ІДЕНТИЧНОСТІ МІСТА: ДОСЛІДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО Панельна дискусія з презентацією проєктів «Що нам робити з цими будівлями» та «Іменем міста» / 120 хв. Вхід вільний 19:00 Франківський драмтеатр, камерна сцена Харківський академічний драматичний театр МІСТО за романом Валер’яна Підмогильного еротична радіовистава / 120 хв. Вхід за квитками 14.09 сб 13:00 Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «ПЕС ПАТРОН І ВЕЛИКИЙ Т» Зустріч з авторкою Юлітою Ран / 60 хв. Вхід вільний 16:00 Підземний Перехід «Ваґабундо» НАМИСТО ІСТОРІЙ: ХТО ВИВ’ЯЗУЄ ВУЗЛИКИ Літературна дискусія з презентацією книг видавництва VIVAT / 60 хв. Вхід вільний 18:00 Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва КАЛИНОВА СОПІЛКА за мотивами повісті Оксани Забужко та віршами Діни Чмуж ukrainian horror / 50 хв. Вхід за квитками 18:00 Філармонія ім. Іри Маланюк Харківський національний університет мистецтв ім. І. Котляревського ХАРКІВ. НАСТАННЯ Концертна програма на 2 відділення / 100 хв. Вхід за квитками 15.09 нд 12:00/ 14:00 Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва ЖИРАФ МОНС Олег Михайлов (за участі Костянтина Солов'єнка) харківська історія воєнної весни / 45 хв. Вхід за квитками 13:00 Театр ляльок ім. Марійки Підгірянки ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГ «ДИВНА ВЕСНА» ТА «ЖИРАФ МОНС» Зустріч з автором Олегом Михайловим / 60 хв. Вхід вільний 17:00 Франківський драмтеатр, камерна сцена Театр «Нафта» ХТОСЬ ТАКІ ЯК Я перформативно-фізична моновистава Ніни Хижної / 75 хв. Вхід за квитками 19:00 Франківський драмтеатр, сцена-підвал Театр «Нафта» ВЕСЕЛКА НА САЛТІВЦІ музична сюрреалістична трагікомедія Артема Вусика / 60 хв. Вхід за квитками

Фото: НСТДУ Вистава "Калинова сопілка"

На презентації книг та виставки – вхід вільний. Придбати квитки на вистави і концерт, зареєструватися на дискусії та дізнатися більше про всі події фестивалю можна на сайті організатора (НСТДУ).

Місією фестивалю є підтримати митців Харкова та презентувати їхні роботи після повномасштабного вторгнення. А також сприяти посиленню культурних зв’язків між регіонами, створити умови для обміну досвідом і подальшої співпраці.