«Макбет», «Фауст», «Мадам Баттерфлай»: Національна опера оголосила програму на вересень

Національна опера України оголосила програму вистав на вересень. Покази залишають виключно «денними», а кількість глядачів в залі – обмеженою.

1 вересня (неділя) о 15:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Лілія Гревцова (Чіо-Чіо-Сан), Дмитро Кузьмін (Лейтенант Пінкертон), Тетяна Пімінова (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Богдан Тарас (Бонза) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

Фото: Національна опера "Віденський вальс"

5 вересня (четвер) о 17:00 – балет «Віденський вальс» . Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа , які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 23 роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів. У головних ролях цього разу глядачі побачать: Олександру Панченко (Аннель), Катерина Курченко (Карла), Олександра Скулкіна (Франс), Іллю Морозова (Кайзерлінг) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

. Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: , які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 23 роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів. У головних ролях цього разу глядачі побачать: Олександру Панченко (Аннель), Катерина Курченко (Карла), Олександра Скулкіна (Франс), Іллю Морозова (Кайзерлінг) та ін. Диригент – Герман Макаренко. 6 вересня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Ріголетто» Дж.Верді. Постановка за драмою В. Гюго «Король бавиться» (лібрето Ф. Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго - протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І. В титульній партії – Петро Приймак. Також в головних ролях: Дмитро Іванченко (Герцог), Ольга Фомічова (Джільда), Анжеліна Швачка (Маддалена), Сергій Магера (Спарафучіле) та ін.

Фото: Національна опера "Весілля Фігаро"

7 вересня (субота) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта . Постановка Віктора Яременка. В головних ролях: Даниїл Пащук (Фігаро), Катерина Миклуха (Сюзанна), Олександр Габелко (Граф), Катерина Козаченко (Графиня), Євген Логвиненко (Марцеліна), Олексій Швидкий (Керубіно) та ін.

. Постановка Віктора Яременка. В головних ролях: Даниїл Пащук (Фігаро), Катерина Миклуха (Сюзанна), Олександр Габелко (Граф), Катерина Козаченко (Графиня), Євген Логвиненко (Марцеліна), Олексій Швидкий (Керубіно) та ін. 8 вересня (неділя) о 15:00 – опера «Турандот» Дж. Пуччіні . В головних партіях заявлені: Оксана Крамарева (Принцеса Турандот), Лілія Гревцова (Лю, юна рабиня), Олег Злакоман (Калаф), Сергій Ковнір (Тимур), та ін.

. В головних партіях заявлені: Оксана Крамарева (Принцеса Турандот), Лілія Гревцова (Лю, юна рабиня), Олег Злакоман (Калаф), Сергій Ковнір (Тимур), та ін. 12 вересня (четвер) о 17:00 – вечір одноактних балетів: «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена та «Елегія воєнного часу» на музику В.Сильвестрова .

у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена та . 13 вересня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Макбет» Дж.Верді. Джузеппе Верді, який захоплювався творчістю Вільяма Шекспіра, став першим, хто втілив драму «Макбет» майже без змін. В титульній партії цього разу заявлений Геннадій Ващенко. Також в головних ролях: Вікторія Ченська (Леді Макбет), Сергій Магера (Банко), Наталія Николаїшин (Дама леді Макбет), Сергій Пащук (Малькольм), Дмитро Кузьмін (Макдуф) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

Фото: Національна опера "Трикутний капелюх"

14 вересня (субота) о 15:00 – два одноактних балети з іспанським флером: «Трикутний Капелюх» Мануеля де Фалья з Христиною Шишпор та Володимиром Кутузовим у главних ролях та «Болеро» Моріса Равеля у виконанні Євгена Логвиненко, Наталії Міщенко та Владислави Аксютіної. Диригент – Микола Дядюра.

з Христиною Шишпор та Володимиром Кутузовим у главних ролях та у виконанні Євгена Логвиненко, Наталії Міщенко та Владислави Аксютіної. Диригент – Микола Дядюра. 15 вересня (неділя) о 15:00 – опера « Наталка Полтавка» Миколи Лисенка . Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. 19 вересня (четвер) о 17:00 – балет А.Адана «Жізель» . Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська.

. Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. 20 вересня (п’ятниця) о 17:00 – лірична філософська опера «Фауст» Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді.

в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. 21 вересня (субота) о 15:00 – балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету.

у постановці Віктора Литвинова. Фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету. 22 вересня (неділя) о 15:00 – опера «Травіата» Дж.Верді в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка.

в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка. 26 вересня (четвер) о 17:00 – романтичний балет А.Адана «Корсар» у сценічній редакції Віктора Яременка.

у сценічній редакції Віктора Яременка. 27 вересня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Богема» Дж.Пуччіні в постановці італійського режисера Італо Нунціата.

в постановці італійського режисера Італо Нунціата. 28 вересня (субота) о 15:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка» . Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет.

. Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. 29 вересня (неділя) о 15:00 – опера Дж.Верді «Дон Карлос».

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру. Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.