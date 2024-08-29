Український Оскарівський Комітет визначив чотири фільми-учасники національного відбору

Український Оскарівський Комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України. Про це повідомила пресслужба комітету.

Цього року в національному відборі участь братимуть 4 фільми:

Тепер Український Оскарівський Комітет має перевірити ці фільми на відповідність вимогам Американської академії. Після цього він проведе засідання, на якому визначить стрічку-кандидата. Засідання заплановано на 9 вересня.