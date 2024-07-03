"Ми були рекрутами": документальний фільм ​про бійців Третьої окремої штурмової бригади вийшов на Netflix

На стрімінговому сервісі "Netflix" вийшла документальна стрічка про бійців легендарної Третьої окремої штурмової бригади "Ми були рекрутами".

Створив фільм український режисер Любомир Левицький, також відомий за кінострічками "Тіні незабутих предків", "Follow me" та "Штольня".

"Ми були рекрутами" стала однією з найуспішніших документальних стрічок за всю історію України. Вийшовши в національний прокат 2 травня, за чотири тижні фільм відвідало більш ніж 32 000 глядачів, отримавши понад 5,2 млн гривень касового збору. Цей результат – другий за бокс-офісом для українських документальних стрічок після "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який отримав кінопремію "Оскар".

В центрі сюжету фільму – військовослужбовець на позивний "Журналіст", який замість того, щоб описувати історичні події для ЗМІ, вирішує стати їхньою частиною та доєднатися до вирішальної битви.

Глядачі матимуть можливість почути історії безпосередньо від учасників подій, оскільки актори фільму – це справжні військовослужбовці бригади. Їхні розповіді розкажуть нам більше, ніж будь-які репортажі, допомагаючи кожному глядачеві зрозуміти значення справжньої відваги та самовідданості.

"Ця робота для мене – це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест майбутнім рекрутам, а також світовій аудиторії, щоб вони могли зрозуміти, які вони – справжні герої сьогоднішніх днів. У своїх інтерв'ю наш герой розкриває бійців не тільки як професійних військових, а і як звичайних людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ю та мирне життя у мирній країні", – розповідає Левицький.

"Ми були рекрутами" – це не просто фільм. Це щира та емоційна розповідь про звичайних людей, які стали героями. Вона висвітлює історії про мужність, дружбу та самопожертву. Цей фільм – запрошення приєднатися до історії, до боротьби за кожен день, за кожен момент життя. За словами Любомира Левицького, "Ми були рекрутами" було знято без залучення державних коштів. Співпродюсером та меценатом фільму виступив президент благодійного фонду Favbet Foundation Андрій Матюха. Фільм вже доступний для перегляду на Netflix для зареєстрованих підписників та користувачів платформи.