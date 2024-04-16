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"Ми були рекрутами" Любомира Левицького виходить на великі екрани. Прем’єра - 2 травня Новини компаній

"Ми були рекрутами" Любомира Левицького виходить на великі екрани. Прем’єра - 2 травня

Документальна стрічка про 3-ю окрему штурмову бригаду відомого українського режисера, сценариста та продюсера Любомира Левицького («Штольня», «Тіні незабутих предків», «Йди за мною») виходить в національний прокат — з 2 травня подивитись її можна буде у більшості популярних українських кінотеатрів.

«Ми були рекрутами» — спільний проєкт Любомира Левицького та 3 ОШБр, знятий за підтримки компанії Favbet без залучення державних коштів. Фільм створено в незвичному для українського кінематографу жанрі мок’юментарі, що поєднує художній вимисел з документальними зйомками та залученням реальних персонажів.

В центрі сюжету стрічки — юнак на псевдо «Журналіст», який замість описувати історичні події для ЗМІ вирішує стати їхньою частиною та «увірватись у вирішальну битву». Це рішення приводить його до складу славетної бригади в якості рекрута. Роль головного героя зіграв актор Борис Савенко.

Решта акторів фільму грають самі себе, бо вони — кадрові бійці бригади. Протягом стрічки військові розповідають свої історії «Журналісту», даючи глядачам унікальну можливість почути та побачити, що ховається за репортажами про бої за звільнення України.

«Ми були рекрутами» — це 8 дуже особистих, але сильних історій. Це не просто розповіді про виснажливі тренування та запеклі штурми, а глибокий погляд на те, що означає бути українським воїном, адже військовослужбовці тут не просто абстрактні «захисники», а в першу чергу люди з власною філософією, поглядами, мріями і характерами.

«Все моє кінематографічне життя я намагаюсь пропускати наші українські реалії через свою режисерську візію. Війна змусила мене перейти до документалістики. Моєю першою роботою став фільм "Йди за мною", який набрав мільйони переглядів на YouTube та отримав 8 міжнародних нагород. Другою ж роботою став фільм "Ми були рекрутами", в якому я використав документальні матеріали, зняті самими бійцями. Моя мета — це закласти початок статусу елітарності нашим воїнам через кінематограф. Сьогодні важко всім, але тільки разом ми переможемо. Наша сила – в нашій єдності», — розповідає Любомир Левицький.

«Стрічка Любомира Левицького демонструє новий підхід до висвітлення війни та історій українських військовослужбовців. Історій, які, на нашу думку, варті того, щоб їх пам’ятали. Дякуємо режисеру за унікальне бачення, а бійцям 3-ї ОШБр — за їхню щоденну працю зі звільнення української землі», — кажуть у Favbet.

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