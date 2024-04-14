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Збірна України з дзюдо - четверта у загальнокомандному заліку Кубка Європи серед юніорів та юніорок

Загалом українські дзюдоїсти вибороли дев'ять медалей.

Збірна України з дзюдо - четверта у загальнокомандному заліку Кубка Європи серед юніорів та юніорок
Українські дзюдоїсти на Кубку Європи серед юніорів та юніорок у Польщі
Фото: Facebook/Федерація дзюдо України

Українські дзюдоїсти вибороли дев'ять медалей на Кубку Європи серед юніорів та юніорок до 21 року, що відбувся у Познані (Польща).

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

"Золото" здобув Нікіта Юданов (100 кг), "срібло" - Ярослав Омельченко (+100 кг). Бронзові медалі мають Артем Сорочан (66 кг); Тарас Нєльзєв (81 кг); Іван Кутенков (90 кг); Федір Ярошенко (+100 кг); Анастасія Суперсон (48 кг); Аліса Віденеєва (70 кг); Діана Семченко (+78 кг).

Іларія Цуркан (-63 кг) стала срібною призеркою Кубка Європи серед кадетів у Берліні (Німеччина).

За підсумками двох змагальних днів українська збірна посіла 4 місце у загальнокомандному заліку.

  • Минулого тижня українські дзюдоїсти здобули 12 медалей на Кубку Європи серед кадетів, який відбувся у Тепліце (Чехія). В результаті наші спортсмени отримали перше загальнокомандне місце.
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