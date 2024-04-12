Ліга Європи: сенсація у Ліверпулі і перемога для команди Трубіна

У футбольній Лізі Європи в четвер відбулися перші матчі чвертьфінальної стадії плей-оф.

Як повідомляє УЄФА, найбільш несподіваний результат вечора зафіксовано в Англії. Там один з головних претендентів на трофей "Ліверпуль" на своєму полі розгромно поступився колишньому клубу Руслана Маліновського - "Аталанті". Дубль оформив Скамакка, а ще один м'яч на рахунку Пашалича. 0:3 - англійський гранд дуже близький до вильоту з єврокубків.

"Бенфіка" Анатолія Трубіна натомість зробила крок до півфіналу. "Орли" з українським голкіпером у складі обіграли кривдника "Шахтаря" - "Марсель". Трубіну зберегти свої ворота сухими не вдалося, проте Рафа Сілва та Ді Марія забезпечили перевагу лісабонцям. 2:1 - перемога "Бенфіки".

Свою феноменальну серію без поразок у цьому сезоні продовжив леверкузенський "Баєр". Німці підтвердили статус фаворита Ліги Європи і комфортно обіграли вдома "Вест Гем" 2:0. Забивали Гофман та Боніфас у кінцівці зустрічі.

Італійське дербі "Мілана" та "Роми" закінчилося на користь римлян - єдиний гол Манчіні забезпечив "вовкам" мінімальну звитягу на виїзді.