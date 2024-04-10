Сьогодні відбудеться матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "ПСЖ" - "Барселона"

Сьогодні на французькому "Парк де Пренс" відбудеться матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між "ПСЖ" і "Барселоною".

Гра розпочнеться о 22:00.

"ПСЖ" і "Барселона" доволі часто зустрічаються у рамках головного клубного турніру Європи, зокрема у плей-оф, пише football.ua. Попередню двоматчеву дуель цих клубів ми побачили в 1/8 фіналу ЛЧ-2020/21, коли матчі проходили без глядачів на трибунах через пандемію COVID-19. Сильнішим тоді був "ПСЖ", який спочатку здобув перемогу з рахунком 4:1 на виїзді, після чого втримав результат удома, зігравши внічию (1:1).

В 1/8 фіналу поточного сезону Ліги чемпіонів "ПСЖ" здолав іспанський "Реал Сосьєдад" із рахунком 4:1 за сумою двох матчів. Після здобуття путівки до чвертьфіналу ПСЖ провів чотири матчі в Лізі 1. Спочатку команда втратила очки у домашньому поєдинку з "Реймсом", після чого розгромила на виїзді "Монпельє" (6:2). Далі були виїзна гра з "Марселем" (2:0) і домашня - з Клермоном (1:1) цими вихідними.

У турнірній таблиці французького чемпіонату за 6 турів до його завершення "ПСЖ" має 10-очковий відрив від другого місця та 11-очковий від третього. У фіналі "ПСЖ" зустрінеться з "Ліоном".

"Барселона" на попередній стадії розібралася з "Наполі" з рахунком 4:2 за сумою двох матчів. Після здобуття путівки до 1/4 фіналу клуб провів всього два матчі у Ла Лізі. Спочатку - на виїзді "Барселона" розгромила Атлетіко (3:0), після чого скромно здолала Лас-Пальмас вдома (1:0).

Питання лідерства в Чемпіонаті Іспанії ще не закрите, проте від лідируючого "Реала" "Барселону" за 8 турів до кінця сезону відділяють 8 залікових балів. Ймовірно, доля Ла Ліги-2023/24 вирішиться після матчу-відповіді проти "ПСЖ", коли у 32-му турі "вершкові" прийматимуть каталонський клуб.

Щодо прогнозів, то експерти Favbet вважають, що фаворитами цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу "ПСЖ" пропонується коефіцієнт 2,01, тоді як потенційний успіх "Барселони" оцінюється показником 3,80. Імовірність нічийного результату теж представлена коефіцієнтом 3,80. Шанси французів на прохід до наступної стадії - 1,77, а іспанців - 2,10.