Рафаел Казбекова виборола "золото" на етапі Кубка Європи зі скелелазіння

Нагородження переможців Кубка Європи серед юніорів та молоді зі скелелазіння

Українка Рафаел Казбекова здобула "золото" на етапі Кубка Європи серед юніорів та молоді зі скелелазіння в Італії.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

Змагання тривали 6-7 квітня у Курно. У них взяли участь спортсмени з 28 країн.

Україну представляли 11 юніорів. У віковій категорії U16 перемогу здобула дніпрянка Рафаел Казбекова.

Українка стала єдиною, хто подолала усі 4 болдери серед однолітків. Три з них Рафаел пройшла флешем з першої спроби.

Тренерами спортсменки є її батьки - Серік Казбеков та Наталія Перлова. Упродовж 1999-2005 років Казбеков ставав переможцем етапів Кубка світу у дисципліні «болдеринг», а Казбеков у 2002 році стала володаркою Кубка світу у цій же дисципліні.