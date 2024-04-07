"Золото" привезли В‘ячеслав Яковлев та Поліна Ткач, які виступили у змішаній парній категорії.

Українські бадмінтоністи вибороли нагороди на міжнародних турнірах на Мальті і в Казахстані.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Зокрема, "золото" належить В‘ячеславу Яковлеву та Поліні Ткач у змішаній парній категорії на турнірі Malta International 2024 presented by VICTOR. У фіналі українці перемогли представників Данії (16-21, 21-14, 18-21).

Також на Мальті Поліна Ткач разом із представницею Польщі Уляною Вольською стали бронзовими призерками у жіночій парній категорії.

Крім того, Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули "срібло" в рамках турніру CONDENSATE Kazakhstan International Challenge 2024. У півфіналі українки здолали опоненток з Індії (21-13, 21-13).