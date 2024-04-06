Сестри Кіченок вийшли до фіналу турніру у Чарльстоні

Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок вибили з турніру у Чарльстоні першу сіяну пару і зіграють у фіналі змагань.

Сестри протистояли американці Ніколь Меліхар та австралійці Еллен Перес. Попри статус фавориток, суперниці українок не виглядали сильнішими. В цілому рівна гра повністю відобразилася у рахунку двох сетів - 7:6, 6:7. Обидві пари взяли лише по одному гейму на подачі опоненток.

Долю путівки до вирішального матчу вирішував супертай-брейк. Кіченок змогли раніше за суперниць дістатися матч-болів, проте реалізувати їх все ніяк не вдавалося. І лише за рахунку 12:11 на користь українок усе склалося так, як потрібно. Надія та Людмила створили сенсацію і крокують до фіналу престижних змагань.