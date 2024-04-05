Росіянку Катерину Гулієву дискваліфікували на 4 роки за допінг

Російську легкоатлетку Катерину Гулієву за допінг дискваліфікували на 4 роки.
Про це повідомляє Укрінформ.
Також Гулієву позбавили “срібної” медалі Олімпіади-2012.
У забігу на 800 метрів Гулієва фінішувала третьою, але перше місце зайняла також дискваліфікована через допінг Марія Фарносова.
Дискваліфікація Гулієвої триватиме з 28 березня 2024 року до 27 березня 2026 року. При цьому врахована дворічна дискваліфікація, відбута спортсменкою раніше.
Крім того, анулюються всі результати Гулієвою з 17 липня 2012 року до 20 жовтня 2014 року.
У квітні 2021 року Гулієва отримала право виступати за збірну Туреччини.
- Санкції проти Росії через недотримання антидопінгового кодексу залишаються чинними.
- Російський волейболіст Олександр Кімеров визнав провину в порушенні антидопінгових правил, через що його дискваліфікували на два роки.
- Наталья Антюх позбавлена золотої медалі Олімпійських ігор-2012 у Лондоні у бігу на 400 метрів із бар'єрами через порушення антидопінгових правил.