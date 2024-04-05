Росіянку Катерину Гулієву дискваліфікували на 4 роки за допінг

Також її позбавили “срібла” Олімпіади-2012.

Російську легкоатлетку Катерину Гулієву за допінг дискваліфікували на 4 роки.

Про це повідомляє Укрінформ.

Також Гулієву позбавили “срібної” медалі Олімпіади-2012.

У забігу на 800 метрів Гулієва фінішувала третьою, але перше місце зайняла також дискваліфікована через допінг Марія Фарносова.

Дискваліфікація Гулієвої триватиме з 28 березня 2024 року до 27 березня 2026 року. При цьому врахована дворічна дискваліфікація, відбута спортсменкою раніше.

Крім того, анулюються всі результати Гулієвою з 17 липня 2012 року до 20 жовтня 2014 року.

У квітні 2021 року Гулієва отримала право виступати за збірну Туреччини.