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Росіянку позбавили золотої олімпійської медалі

Наталія Антюх уже не "олімпіонік" Лондона-2012.

Росіянку позбавили золотої олімпійської медалі
Наталья Антюх
Фото: Вікіпедія

Наталья Антюх позбавлена золотої медалі Олімпійських ігор-2012 у Лондоні у бігу на 400 метрів із бар'єрами, повідомляє sport.ua з посиланням на заяву Незалежної організації з боротьби з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

41-річна російська спортсменка має повернути "золото" через порушення антидопінгових правил.

Антюх випередила у фінальному забігу американку Лашинду Демус, Зузану Гейнову з Чехії та Калісу Спенсер із Ямайки.

Тепер МОК може розпочати перерозподіл медалей та оновлення бази даних.

У півфіналах виступали українки Ганна Ярощук та Ганна Тітимець – обидва показали у своїх забігах 4-й результат та у фінал не пройшли.

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