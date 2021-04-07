Двох російських олімпійських чемпіонів дискваліфікували на чотири роки за допінг

Олімпійських чемпіонів з легкої атлетики Наталю Антюх і Андрія Сильнова дискваліфіковано на чотири роки за порушення антидопінгових правил, повідомляють на сайті Спортивного арбітражного суду (CAS).

Термін відсторонення російських спортсменів починається 7 квітня 2021 року.

Усі результати, досягнуті Антюх з 30 червня 2013 року до початку терміну дискваліфікації, анулюються з усіма наслідками, включаючи позбавлення будь-яких титулів, нагород, медалей, очок і грошових призів.

Те саме стосується Сильнова, починаючи з 8 липня 2013 року.

Зазначимо, що Сильнов виграв Олімпіаду-2008 у Пекіні в стрибках у висоту.

Антюх стала олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 у бігу на 400 м з/п.

Додамо, що і Сильнов, і Антюх вже завершили спортивну кар'єру.