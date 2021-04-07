У матчі регулярного чемпіонату НБА між "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Торонто Репторс" (110: 101) ще в першій чверті стався неприємний епізод.

На кільце "Лейкерс" вийшов форвард "Торонто" О Джей Анунобі, проти якого довелося фолити розігруючому Деннісу Шрьодеру.

При цьому Шрьодер намагався пом'якшити падіння свого візаві на паркет і в підсумковій стадії трохи підтримав його.

Анунобі не оцінив цей жест доброї волі і перекинув Денніса на паркет. Тоді Монтрезл Гаррелл заступився за свого партнера. Після чого обидві команди зчепилися, але рефері вдалося швидко зупинити бійку.

Гаррелла і Анунобі вилучили з майданчика.