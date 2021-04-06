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Усі міста, що прийматимуть Євро-2020, поінформували УЄФА про готовність проводити матчі з глядачами

Турнір пройде з 11 червня по 11 липня в Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті, Дубліні та Санкт-Петербурзі.

Усі міста, що прийматимуть Євро-2020, поінформували УЄФА про готовність проводити матчі з глядачами
Фото: Eurosport

Усі 12 міст, у яких відбудеться Євро-2020, заявили УЄФА, що матчі на спортивних аренах пройдуть із глядачами, принаймні частково, повідомляє Daily Mail.

За даними джерела, президент УЄФА Александер Чеферін попередив міста, що вони можуть втратити право проведення, якщо не підтвердять до 7 квітня, що вболівальники будуть присутні на матчах.

16-й розіграш чемпіонату Європи з футболу мав пройти торік, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021-го. Турнір пройде з 11 червня по 11 липня у 12 містах: Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті, Дубліні та Санкт-Петербурзі.

Він уперше пройде на території не однієї чи двох сусідніх країн. Це було зроблено з нагоди 60-річчя чемпіонату Європи.

На груповому етапі збірна України зустрінеться з командами Нідерландів, Австрії і Північної Македонії.

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