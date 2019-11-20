Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами

Сборная Украины по футболу на чемпионате Европы 2020 года будет играть в группе C вместе с Нидерландами. Еще два соперника определятся по итогам жеребьевки 30 ноября.

Сборная Нидерландов автоматически распределена в группу C чемпионата Европы как хозяин турнира, эта же группа стала единственным возможным вариантом для сборной Украины.

Дело в том, что Евро-2020 будут принимать 12 городов из 12 разных стран. Эти сборные обязательно должны попасть в группу с домашним стадионом. Четыре команды-хозяйки обеспечили себе попадание в первую корзину посева. Это Италия (группа А), Англия (группа D), Испания (группа E) и Германия (группа F).

В группе B играет сборная России, поэтому Украине как команде из первой корзины досталось единственное вакантное место в группе C. В группу с Россией отправилась сборная Бельгии.

Матчи украинской группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года. В турнире примут участие 24 сборные. По случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы первенство 2020 года планируется впервые в истории провести в 12-ти различных крупных городах Европы.

Футболисты сборной Украины примут участие в чемпионате Европы в третий раз подряд. В 2012-м и 2016-м годах Украина не сумела выйти из группы.