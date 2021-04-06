У МОК не отримували від КНДР офіційної відмови від участі в Олімпіаді

КНДР відмовилася відправляти спортсменів на Олімпіаду в Токіо через коронавірус.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не отримував від Національного олімпійського комітету (НОК) КНДР офіційної відмови від участі в майбутніх Іграх у Токіо, повідомляє "Спорт-Экспресс".

У вівторок з'явилася інформація, що збірна КНДР не братиме участі в Олімпіаді, щоб захистити своїх спортсменів від зараження коронавірусною інфекцією.

"Цю новину слід помістити в контекст, - цитує видання повідомлення МОК. - На жаль, НОК КНДР, незважаючи на кілька прохань МОК, не зміг провести телефонну конференцію, протягом якої також мала обговорюватися ситуація з COVID-19 у Північній Кореї.

МОК не отримував ніяких офіційних заяв від НОК КНДР про звільнення їх від обов'язку брати участь в Олімпійських іграх відповідно до Олімпійської хартії", - відзначили в організації.

Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік - вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.