Японія продовжила заборону на торгівлю з КНДР на два роки

Уряд Японії вирішив продовжити на два роки односторонні санкції проти Північної Кореї. Обмеження включають зокрема заборону на будь-яку торгівлю з КНДР.

Рішення було ухвалене, "щоб підтримувати тиск на країну з вимогою відмовитись від ядерних і ракетних програм, а також досягти прогресу у питанні минулих викрадень японських громадян", повідомило у вівторок, 6 квітня, агентство Kyodo.

Крім того, санкційні заходи передбачають заборону на захід до портів Японії зареєстрованих в КНДР суден, а також суден, які ставали на якір біля берегів Північної Кореї.

Обмежувальні заходи продовжені у зв'язку з очікуваним закінченням терміну їх дії 13 квітня.

Раніше, 25 березня, стало відомо про пуск КНДР двох ракетних снарядів у бік Японського моря. Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що мова йшла про балістичні ракети.