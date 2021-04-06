Помер один з "батьків" євро Роберт Манделл

Лауреат Нобелівської премії з економіки помер на 89-му році життя.

Канадський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки за 1999 рік Роберт Манделл, якого називали "батьком євро", помер в Італії у віці 88 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Почесний професор Колумбійського університету Роберт Манделл помер 4 квітня на 89-му році життя в італійській Тоскані, де проживав разом з сім'єю", - підтвердила помічник директора програми економічних досліджень Колумбійського університету Софія Джонсон.

Манделл відомий тим, що обґрунтував можливість існування валюти, що об'єднує кілька різних країн.

Він народився в 1932 році в місті Кінгстон в Онтаріо, отримав ступінь бакалавра економіки в університеті Британської Колумбії у Ванкувері і ступінь магістра в Вашингтонському університеті Сіетла, а також докторський ступінь в MIT. Крім того, Манделл має диплом юриста Університету Ватерлоо, навчався в Лондонській школі економіки.

Починаючи з 60-х років ХХ ст. Роберт Манделл підтримував ідею створення загальноєвропейського економічного і валютного союзів, також представив теоретичну основу для введення євро.

У 1999 році Манделл отримав Нобелівську премію в галузі економіки, яка стала результатом багаторічної роботи Манделла над створенням ідеальної моделі відкритої економіки для малих країн. Разом з Маркусом Флемінгом він створив теоретичну основу неолібералізму як економічної моделі, яка отримала назву "модель Манделла-Флемінга".