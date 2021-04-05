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Туреччина поки не планує виходити з конвенції Монтре, - Ердоган

Він зазначив, що Анкара продовжить виконувати угоду, поки не знайде можливість для її поліпшення.

Туреччина поки не планує виходити з конвенції Монтре, - Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара поки не планує виходити з конвенції Монтре.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"На даний момент у Туреччині немає наміру вийти з конвенції Монтре", - заявив Ердоган.

Він зазначив, що Анкара продовжить виконувати угоду, поки не знайде можливість для її поліпшення.

Він також повідомив, що канал “Стамбул” сприятиме розвантаженню Босфорської протоки і надасть Туреччині суверенну альтернативу без обмежень в рамках конвенції Монтре.

Минулого місяця Туреччина схвалила план будівництва величезного каналу, що з’єднуватиме Чорне море на північ від Стамбула із Мармуровим морем на півдні. Проєкт має зменшити судноплавний рух по Босфору. Влада заявила, що канал не підпадатиме під дію Конвенції Монтре 1936 року, яка регулює використання проток Босфор і Дарданелли вантажними суднами з інших країн.

Відповідно до Конвенції Монтре від 1936 року, воєнні кораблі нечорноморських країн мають право перебувати в акваторії Чорного моря не більш ніж 21 добу.

Напередодні 104 колишніх високопоставлених службовців Військово-морських сил виступили на захист конвенції Монтрьо про суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли та підписали відкритого листа.

Документ викликав осуд турецької влади, яка побачила в ньому прямий виклик з боку військових цивільному уряду. Сьогодні правоохоронні органи Туреччини затримали десятьох відставних адміралів, які підписали листа.

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