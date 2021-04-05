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Bloomberg: найшвидше після пандемії відновляться економіки США та Китаю

В той же час, економіки таких країн, як Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія та Японія, продовжать скорочуватися.

Bloomberg: найшвидше після пандемії відновляться економіки США та Китаю
Фото: aukett-heese.com

Після пандемії коронавірусу найшвидше у світі відновляться економіки Сполучених Штатів Америки та Китаю.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Bloomberg.

Прогнози експертів ґрунтуються на тому, що у США та Китаї спостерігаються швидкі темпи вакцинації та уряди країн дотримуються жорсткої монетарної політики.

Очікується, що у 2021 році розпочнеться відновлення економіки, однак деякі країни будуть відставати від лідерів постпандемійного світу. Прогнозується, що відновлення глобальної економіки буде йти рекордними темпами і її зростання складе рекордні за більш ніж 50 років 6,9%.

Головним рушієм відновлення стануть США, в той час, як економіки таких країн, як Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія та Японія, продовжать скорочуватися. Серед країн, що розвиваються попереду всіх буде Китай.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що пандемія коронавірусу закінчиться на початку 2022 року. Голова Європейського регіонального бюро ВОЗ Ганс Клюге вважає, що вірус продовжить своє поширення, однак необхідності у всіх обмеженнях вже не буде. При цьому Клюге зазначив, що це ймовірний розвиток подій, але точний результат визначити наразі не можна.

Також у ВООЗ сподіваються, що на динаміку захвоорюваності вплине вакцинація.

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