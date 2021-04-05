Фільм "Ґодзілла проти Конга" встановив рекорд зі зборів для пандемії

Американський фільм "Ґодзілла проти Конга" встановив рекорд із касових зборів для пандемії, пише Associated Press.

Незважаючи на те, що фільм був доступний в HBO Max, а працювали тільки 60% залів (більшість з них - на половину потужності), він зібрав у США вже 48,5 млн доларів, з них 32,2 млн - за перший вікенд.

Це набагато більше ніж "Диво-жінка 1984" у грудні чи "Том і Джеррі" в лютому.

Блобастер, виробництво якого коштувало WarnerMedia 160 млн доларів, вже зібрав більше 285 млн доларів у світовому прокаті. Майже половина цієї суми прийшлась на Китай.

"Шанувальники кіно чекали, коли на великий екран вийде така стрічка, як "Ґодзілла проти Конга", і цифри не брешуть - там, де аудиторія могла безпечно повернутися в кінотеатри, вона повернулася. Ми в захваті від цього", - заявив Джефф Голдстайн, керівник відділу дистрибуції Warner Bros.

США є одним зі світових лідерів у вакцинації від коронавірусу. Станом на початок квітня там зробили вже 135 млн щеплень при населенні у 328 млн осіб.

Нагадаємо, що найкасовішим фільмом 2020 року у США став комедійний бойовик "Погані хлопці назавжди", який вийшов у січні, тобто до початку пандемії.