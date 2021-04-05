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Фільм "Ґодзілла проти Конга" встановив рекорд зі зборів для пандемії

Блокбастер від Warner засвідчив відродження кінопрокату.

Фільм "Ґодзілла проти Конга" встановив рекорд зі зборів для пандемії
Фото: godzillavskong.net

Американський фільм "Ґодзілла проти Конга"  встановив рекорд із касових зборів для пандемії, пише Associated Press.

Незважаючи на те, що фільм був доступний в HBO Max, а працювали тільки 60% залів (більшість з них - на половину потужності), він зібрав у США вже 48,5 млн доларів, з них 32,2 млн - за перший вікенд.

Це набагато більше ніж "Диво-жінка 1984" у грудні чи "Том і Джеррі" в лютому.

Блобастер, виробництво якого коштувало WarnerMedia 160 млн доларів, вже зібрав більше 285 млн доларів у світовому прокаті. Майже половина цієї суми прийшлась на Китай.

"Шанувальники кіно чекали, коли на великий екран вийде така стрічка, як "Ґодзілла проти Конга", і цифри не брешуть - там, де аудиторія могла безпечно повернутися в кінотеатри, вона повернулася. Ми в захваті від цього", - заявив Джефф Голдстайн, керівник відділу дистрибуції Warner Bros.

США є одним зі світових лідерів у вакцинації від коронавірусу. Станом на початок квітня там зробили вже 135 млн щеплень при населенні у 328 млн осіб.

Нагадаємо, що найкасовішим фільмом 2020 року у США став комедійний бойовик "Погані хлопці назавжди", який вийшов у січні, тобто до початку пандемії.

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