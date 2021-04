Docudays UA-2021 оголосив переможців

18 Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив переможців та переможниць.

Як повідомляє прес-служба, 2 квітня відбулась онлайн-церемонія нагородження, яку провели Ангеліна Карякіна та Максим Щербина.

На Docudays UA відбулося три конкурси – DOCU/СВІТ, DOCU/УКРАЇНА та DOCU/КОРОТКО. Одна із десяти номінованих стрічок отримала нагороду «RIGHTS NOW!». Її вручають креативному документальному кіно, що досліджує сучасний світ і робить значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність.

Також свого фаворита обрало студентське журі та глядачі. Окремо організатор(к)и фестивалю нагородили спеціальною відзнакою та призом імені Андрія Матросова дві українські стрічки.

Усі перемож(и)ці отримали нагороди авторства художника та скульптора Сергія Бородіна: прозорі куби, всередині кожного з яких справжній килим з мультфільмів Анатолія Сурми, а також грошовий приз у розмірі $1000. Спеціальну нагороду у розмірі $5000 вручив медіапартнер фестивалю Current Time TV.

Головну нагороду конкурсу DOCU/СВІТ отримала стрічка «Приборкання саду» режисерки Саломе Джаші.

Особливу відзнаку конкурсу DOCU/СВІТ отримала стрічка Елеонор Вебер «А ночі вже більше не буде».

Головний приз конкурсу DOCU/УКРАЇНА здобула картина «Земля Івана» Андрія Лисецького.

Особливу відзнаку конкурсу DOCU/УКРАЇНА віддали фільму Семена Мозгового «Сіль з Бонневілю».

Фільм «ОКЕАН» Пауля Шойфлера переміг в конкурсі DOCU/КОРОТКО.

Особливу відзнаку вирішили віддати фільму «Біла смерть чорного чаклуна» Родріґо Рібейру.

У номінації «RIGHTS NOW!» правозахисне журі визначило головним переможцем стрічку «Колумбійська родина» режисерки Тані Воль Сьоренсен.

Особливі відзнаки «RIGHTS NOW!» отримали фільми «Невидимі» Майї Мартіняк і «Речі, на які ми не наважуємося» Бруно Сантамарії Раcо.

Картину-фаворита обрала також телевізійна платформа Current Time TV. Нею стала стрічка «Цей дощ ніколи не скінчиться» режисерки Аліни Горлової.

Призом пам’яті продюсера фестивалю Андрія Матросова організатори Docudays UA нагородили стрічку «Май далеко — май добре» режисерки Ганни Ярошевич.

Особлива відзнака дісталася фільму Ірени Стеценко «Рози. Фільм-кабаре».

Головний приз студентського журі отримала картина «Малий Самді» Паломи Сермон-Дай.

Особливі відзнаки студентського журі дісталися стрічкам «Сіль з Бонневілю» Семена Мозгового та «Невидимі» Майї Мартіняк.

Глядачі та глядачки обрали свого фаворита: ним став фільм «А ночі вже більше не буде» Елеонор Вебер.

У межах індустрійної секції DOCU/ПРО відбулась презентація українських документальних повнометражних фільмів на стадії виробництва / поствиробництва — Ukrainian Doc Preview. Другий рік поспіль подія стала можливою завдяки співпраці Українського інституту та Docudays UA. П’ять кінопроєктів було представлено відбірникам/-цям світових фестивалів і представникам/-цям міжнародних фондів, сейлз-компаній та броадкастерам. Переможців/-ниць Ukrainian Doc Preview цьогоріч очікувало сім призів.

Нагороду Current Time TV Post-production Award від Current Time TV для постпродакшену свого фільму здобув проєкт «Експедиція 49» Аліси Коваленко. Команда стрічки отримала грошову нагороду у розмірі $2000.

Нагороду East Silver Caravan Award від Інституту документального кіно на підтримку розповсюдження стрічки на міжнародних кінофестивалях протягом одного року отримав фільм «Фрагменти льоду» Марії Стоянової.

Sunny Side of the Doc Accreditation Award, а саме перепустку на один з найбільших міжнародних ринків Sunny Side of the Doc (Франція), отримав проєкт «Свідки Флоріана» режисера Олексія Радинського. Команда фільму здобула також DAE Membership Award — нагороду розвитку талантів від Документальної асоціації Європи (DAE), яка надасть можливість стати членом асоціації на рік та отримати консультації від професіоналів/-ок кіноіндустрії.

Aлексія Муіньос Руїс, заступниця директорки Європейської жіночої аудіовізуальної мережі EWA Network, вручила два річні членства для двох учасниць проєктів — EWA Network Membership Award: Алісі Коваленко, режисерці фільму «Експедиція 49» та Любі Кнорозок, продюсерці проєкту «Свідки Флоріана».

Стрічки з програми фестивалю будуть доступними для перегляду на онлайн-платформі Докуспейс ще два дні, до 24:00 4 квітня.