Оголошено короткий список номінантів на здобуття премії для перекладачів з української на мови світу

30 березня представники організацій-співзасновниць відзнаки та члени Капітули оголосили короткий список номінантів на здобуття премії Drahomán Prize 2020 року. Ця відзнака вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.

Премію започаткували Український інститут, Український ПЕН та Український інститут книги з метою підтримати і відзначити перекладачів з української мови на мови світу.

Як інформують організатори, фіналістками премії Drahomán Prize 2020 року стали:

1. Клаудія Дате (Німеччина) – перекладачка з української мови на німецьку, координаторка літературного перекладу в Тюбінгенському університеті. 2010 року ініціювала створення об’єднання Translit з метою поширення української літератури в Європі. На премію номінована з перекладами німецькою мовою поетичної збірки Сергія Жадана “Антена” (видавництво Suhrkamp) та роману Олексія Чупи “Казки мого бомбосховища” (видавництво Haymon Verlag).

2. Рита Кіндлерова (Чехія) – перекладачка з української мови на чеську. Членкиня Чеської асоціації україністів, Товариства новогрецьких студій, Союзу перекладачів, Комітету з Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша. Керівниця української секції літературного порталу iLiteratura.cz. На премію номінована з перекладом чеською мовою публіцистичної праці Володимира В’ятровича “Україна. Історія з грифом “Секретно” (видавництво Academia).

3. Катажина Котинська (Польща) – перекладачка з української мови на польську, україністка, літературознавиця. Професорка Інституту славістики Польської Академії Наук. Лауреатка нагороди Angelus за переклад роману Оксани Забужко “Музей покинутих секретів” (2013). На премію номінована з перекладом польською мовою роману Вікторії Амеліної “Дім для Дома” (видавництво Warstwy).

Фото: pen.org.ua

“Перекладач є важливою фігурою в культурній дипломатії, тому природно, що Український інститут став співзасновником Drahomán Prize. Назву Премії обрано недарма, адже історично драгоманами називали перекладачів при дипломатичних місіях. Культурна присутність України у світі не може бути повноцінною без кваліфікованих перекладачів і якісних перекладів. Тож цією Премією ми відзначаємо не лише їхню майстерність, але й внесок у те, щоб Україну краще знали й розуміли за кордоном”, – розповів під час пресконференції генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

Цього року до довгого списку номінантів на здобуття премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу ввійшли 27 перекладачів, які перекладають з української на англійську, польську, німецьку, італійську, французьку, португальську, чеську, сербську, болгарську, македонську, грецьку та арабську мови.

Заявки надійшли з 14 країн, серед яких – Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Чехія, Італія, Сербія, Греція, Болгарія, Північна Македонія, США, Австралія, Бразилія, Ліван. Найбільше зголошень було подано закордонними видавництвами, дипломатичними представництвами України в різних країнах світу та науковими інституціями.

На охоплення такої широкої географії конкурсу почасти вплинула програма підтримки перекладів Translate Ukraine, яку у 2020 році реалізував Український інститут книги. Метою програми є промоція української літератури за кордоном. Її результати: 53 переклади з української на 21 мову світу (англійську, німецьку, італійську, французьку, словацьку, польську, а також арабську, іврит, монгольську, македонську та інші) у 24 країнах світу.

Також під час пресконференції стало відомо, що, окрім лауреата премії, цього року буде визначено володаря спеціальної відзнаки Капітули. Їхні імена стануть відомими 23 квітня під час урочистої церемонії в Києві.