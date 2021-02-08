Інститут книги розподілив 81 млн грн грантів інституційної підтримки 94 видавництвам

На ці кошти було видано 2,561 млн примірників 1306 назв книжок.

Український інститут книги прозвітував про основні результати своєї роботи у 2020 році.

Про це повідомила пресслужба інституту.

Так, у 2020 році 94 видавцям видали гранти інституційної підтримки на загальну суму 81,021 млн гривень. На ці кошти було видано 2,561 млн примірників 1306 назв книжок, що, за даними інституції, становить 15% накладів та 11% назв усіх виданих минулого року книжок українською мовою.

У межах програми підтримки перекладів Translate Ukraine, виділили 4,680 млн гривень, на які у 24 країнах вийшли 53 книжки з творами українських авторів, перекладеними на 21 мову. Це 43% від загальної кількості виданих у 2020 році перекладів української літератури іншими мовами.

Програма поповнення фондів публічних бібліотек забезпечила книжками 606 бібліотек 380972 книжками від 79 видавців. Видань закупили на суму 47,378 млн гривень. Над визначенням переліку книжок працювали 57 експертів.

Також вперше був створений онлайнкаталог "Книжки на ринку", який доступний для бібліотекарів та видавців. У ньому можна знайти інформацію про книжки, доступні в продажу. Наразі в каталозі представлені 3200 назв, поданих видавцями для закупівлі у 2020 році.

Торік Інститут провів або став співорганізатором 19 проєктів та заходів промоції читання в Україні з охопленням близько 5 млн осіб. Заходи включали 140 аудіороликів, 130 відеороликів, 50 методичних матеріалів для батьків та вчителів, плакати, брошури та фахові заходи для бібліотекарів, промоційні онлайнзаходи.

Також було організовано онлайн-участь українських видавців на трьох міжнародних книжкових ярмарках: Франкфуртському, Вільнюському та Болонському. Загалом від України у ярмарках взяли участь 39 видавництв та літагенцій, було проведено 135 бізнес-зустрічей, представлені понад 300 найменувань книжок.

У 2020 році Інститут книги провів три масштабні дослідження книжкового ринку та читацької аудиторії: "Читання у контексті медіаспоживання та життєконструювання", що дозволяє вперше відстежувати динаміку читання в Україні, дослідження книжкового ринку України: кількісне (проведене Інститутом книги) та якісне, реалізоване УІК та British Council, а також «Читання в контексті медіаспоживання: вплив карантину на читацьку поведінку українців» методом SML.

Публічний звіт про діяльність Інституту за 2020 рік відбудеться 19 березня 2021 року.

Нагадаємо, раніше Український інститут книги дослідив читацькі звички українців. Так, з'ясувалося, що понад половина українських дорослих читачів читають книжки або слухають аудіокнижки для задоволення та відпочинку. Найпопулярнішими жанрами для дорослих стали класика (20%) та детективи (18%), любовні романи (16%), книжки із психології та саморозвитку, а також фантастика і фентезі та сучасні романи (по 15%), наукові та науково-популярні видання (14%), фахова та бізнеслітература (12%).