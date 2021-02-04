Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
ГоловнаКультура

У Києві попрощалися з режисером Сергієм Проскурнею

Митець помер 1 лютого на 64-му році життя.

Фото: Lb.ua

У четвер, 4 лютого, у Києві відбулася церемонія прощання з відомим українським режисером, сценаристом і продюсером Сергієм Проскурнею.

Відспівування та чин похорону відбулися у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, повідомляє кореспондент LB.ua.

Попрощатися з померлим і вшанувати його пам'ять прийшли друзі та колеги спочилого митця. Серед них - колишній міністр культури Євген Нищук, лідер гурту "Кому вниз" Андрій Середа.

Поховали Сергія Проскурню на Байковому кладовищі під оплески шанувальників його таланту.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Український театральний режисер і продюсер Сергій Проскурня помер у віці 63 років 1 лютого.

Сергій Проскурня народився 28 листопада 1957 року у Львові, вчився у Черкасах. Закінчив інститут театрального мистецтва ім. Івана Карпенка-Карого.

Був співавтором низки значних мистецьких проектів, організовував та продюсував концерти, вистави, фестивалі, зокрема й першу «Червону руту». Поставив вистави «Крайслер Імперіал» у Львівській опері під час фестивалю «Вивих», «Грандів мистецтва у Львівській опері» тощо.

З грудня 2007 року входив до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, згодом став радником міністра на громадських засадах, а з квітня 2008 очолював комісію Ради з питань захисту культурно-інформаційного простору.

Був художнім керівником Одеського театру опери та балету. Після цього (з 2009) очолював театр у Черкасах. У 2013–2014 роках втілив масштабний кінопроект «Наш Шевченко» (частину сюжетів знімав на Євромайдані). Розробив концепцію виставки «Шевченкоманія».

Починаючи з 2015 Проскурня режисерував святкові концерти до Дня незалежності України. Його новаторським рішенням було включення до їх програми симфонічної музики.

Проскурня є лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України “Експеримент” (2001) та імені Сергія Данченка (2017).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також