Митець помер 1 лютого на 64-му році життя.

Фото: Lb.ua

У четвер, 4 лютого, у Києві відбулася церемонія прощання з відомим українським режисером, сценаристом і продюсером Сергієм Проскурнею.

Відспівування та чин похорону відбулися у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, повідомляє кореспондент LB.ua.

Попрощатися з померлим і вшанувати його пам'ять прийшли друзі та колеги спочилого митця. Серед них - колишній міністр культури Євген Нищук, лідер гурту "Кому вниз" Андрій Середа.

Поховали Сергія Проскурню на Байковому кладовищі під оплески шанувальників його таланту.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Український театральний режисер і продюсер Сергій Проскурня помер у віці 63 років 1 лютого.

Сергій Проскурня народився 28 листопада 1957 року у Львові, вчився у Черкасах. Закінчив інститут театрального мистецтва ім. Івана Карпенка-Карого.

Був співавтором низки значних мистецьких проектів, організовував та продюсував концерти, вистави, фестивалі, зокрема й першу «Червону руту». Поставив вистави «Крайслер Імперіал» у Львівській опері під час фестивалю «Вивих», «Грандів мистецтва у Львівській опері» тощо.

З грудня 2007 року входив до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, згодом став радником міністра на громадських засадах, а з квітня 2008 очолював комісію Ради з питань захисту культурно-інформаційного простору.

Був художнім керівником Одеського театру опери та балету. Після цього (з 2009) очолював театр у Черкасах. У 2013–2014 роках втілив масштабний кінопроект «Наш Шевченко» (частину сюжетів знімав на Євромайдані). Розробив концепцію виставки «Шевченкоманія».

Починаючи з 2015 Проскурня режисерував святкові концерти до Дня незалежності України. Його новаторським рішенням було включення до їх програми симфонічної музики.

Проскурня є лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України “Експеримент” (2001) та імені Сергія Данченка (2017).