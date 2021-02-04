Гурт Go_A представить Україну на Євробаченні в Роттердамі з піснею "Шум", повідомила в четвер Національна суспільна телерадіокомпанія на своєму сайті.

Пісню вибрало журі до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін, на розгляд якого було представлено три композиції: "Рано", "Церковка" і "Шум". З трьох запропонованих гуртом пісень одноголосно обрали "Шум".

На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні "Шум" та новий відеокліп.

Нагадаємо, що Go_A став переможцем на національному відборі в 2020 році, але через коронавірус Євробачення не відбулося, і за гуртом залишили право представляти Україну на конкурсі в 2021 році.

Він пройде у Роттердамі в травні. Півфінали — 18 та 20 травня, фінал — 22 травня.

Формат проведення Євробачення в Роттердамі ще не визначили. Не виключено, що конкурсанти будуть виступати зі своїх країн.