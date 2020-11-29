У Варшаві відбувся дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2020". У зв’язку з пандемією коронавірусу цьогорічний фінал Дитячого Євробачення відбувся в онлайн-режимі. Крім записаних номерів учасників конкурсу, глядачі побачили живі включення.

У пісенному змаганні взяли участь представники Польщі, України, Білорусі, Франції, Грузії, Іспанії, Нідерландів, Казахстану, Мальти, Німеччини, Росії та Сербії.

Перемогу на конкурсі отримала представниця Франції Валентіна з піснею J'imagine. Вона набрала 200 голосів глядачів.

Друге і третє місце у пісенному конкурсі здобули представники Казахстану та Іспанії.

Україну представляв 14-річний Олександр Балабанов із піснею "Відкривай" і зайняв 7-е місце, отримавши 106 балів.

Нагадаємо, торік Україну на Дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько з піснею The Spirit оf Music. Вона посіла 15-те місце.

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення" - щорічний міжнародний конкурс для дітей до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейського мовного союзу.

Україна бере участь у змаганні з 2006 року. У 2009 та 2013 роках "Дитяче Євробачення" проходило в Києві. 2012 року на конкурсі перемогла 10-річна українка Настя Петрик.