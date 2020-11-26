Український документальний фільм переміг на конкурсі кінофестивалю IDFA

"Цей дощ ніколи не закінчиться" став найкращим в конкурсі дебютів.

Документальна стрічка Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не закінчиться" переміг на конкурсі дебютів First Appearance фестивалю документального кіно IDFA у Нідерландах.

Про це повідомляється у твіттері кінофестивалю.

"Цей дощ ніколи не закінчиться" створено в ко-продукції України, Латвії, Німеччини та Катару. Фільм розповідає про біженців із Сирії, які живуть в Україні. Утікши від однієї війни, вони потрапили у країну, де починається інша. Син головного героя стає волонтером Червоного Хреста на території бойових дій.

Стрічка стала одним із переможців Десятого пітчингу Держкіно. Сума державної фінансової підтримки цього фільму становить 2 млн 251 тис грн при загальній вартості виробництва трохи більше 4 млн 7 грн.

Аліна Горлова – режисерка фільмів "Явних проявів немає" і "Холодний яр".

Раніше на цьому тижні стало відомо, що її стрічка перемогла на кінофестивалі у Флоренції.