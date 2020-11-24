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Музей Голодомору запустив краудфандингову платформу "Зерна правди"

Кожен може долучитись до вшанування кожної з мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років.

Музей Голодомору запустив краудфандингову платформу "Зерна правди"
Фото: Facebook / Зерна правди

У Києві презентували краудфандингову платформу "Зерна правди" на підтримку Музею Голодомору.

Її розробила команда Міжнародного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору.

Як повідомляють ініціатори проєкту, кожен охочий, незалежно від фінансової спроможності, соціального статусу зможе долучитись до збору благодійних внесків для створення основної експозиції Музею Голодомору. 

"В основі краудфандингової платформи «Зерна правди» закладено філософію вшанування кожної з мільйонів жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років. Кожна віртуальна зернина персональна, кожен благодійний внесок відкриває одну зернину з іменем жертви Голодомору з Мартиролога, складеного у 2008-2010 роках у рамках унікального проєкту «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні»", – йдеться в повідомленні.

Платформа дозволяє реалізовувати окремі кампанії від Амбасадорів проєкту. Зокрема, свої перші кампанії на платформі розпочали акторка театру й кіно Ірма Вітовська, співачки Галя та Леся Тельнюк, науковиця й громадська діячка Світлана Мельник.

Сайт проєкту "Зерна правди".

Презентація проєкту

28 листопада – день пам'яті жертв Голодоморів.

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