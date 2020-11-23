Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
“Грузинська мрія” набрала у другому турі виборів близько 90% голосів
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
ГоловнаПраво

Поліція Києва пояснила сьогоднішній візит до Музею Революції Гідності

Слідчі дії сьогодні не проводили. 

Поліція Києва пояснила сьогоднішній візит до Музею Революції Гідності
Фото: Музей Революції

Правоохоронці 23 листопада не проводили слідчих дій у Музеї Революції Гідності, експерти судово-експертної установи оглядали відкриту місцевість, де планується будівництво меморіалу.

Про це повідомив глава ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко "Інтерфакс-Україна", коментуючи повідомлення музею про візит правоохоронців.

Ця експертиза була призначена раніше, зазначив він.

"Слідчі дії сьогодні не проводилися, проводився огляд представниками експертної установи у межах призначених раніше експертиз", - пояснив Андрій Крищенко.

Нагадаємо, що сьогодні представники Музею Революції Гідності заявили про те, що до них знову прийшли правоохоронці "для експертизи будівництва музею".

"Не меморіалу, якого стосується слідство, а МУЗЕЮ, навіть проєктування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою "професійність", - повідомили в музеї.

Нагадаємо, що 19 листопада в Музеї Революції Гідності провели обшук. Директор музею Ігор Пошивайло в коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу. 

У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в Музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати меморіальний комплекс. На його рахунок було переказано аванс у 111 млн, а залишилося там тільки близько 10 млн, при цьому музей не збудований. Втім будівництво музею поки що неможливе, адже земельна ділянка арештована: там проводять слідчі дії та експерименти, необхідні для розслідування розстрілів на Майдані в лютому 2014 року. 

У Київській міській прокуратурі вважають, що кошти, виділені на спорудження Музею Революції Гідності, були розкрадені. Термін будівництва спливав у серпні 2019 року, проте будівельні роботи так і не були розпочаті. 

У музеї повідомили, що підрядник витратив цей аванс на інші цілі, крім тих, які прописані контрактом. Він надавав інформацію про закуплені дерева та граніт – це найдорожчі статті витрат, а також на інші матеріали для меморіалу. Підрядник закупив 105 дерев і особливий граніт, який привезли з-за кордону і який зберігається наразі в Україні. При музеї створено окремий фаховий відділ, який займається всіма питаннями, пов’язаними з будівництвом. Докладніше про це читайте в інтерв'ю LB.ua з директором музею Ігорем Пошивайлом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також