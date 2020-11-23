Поліція Києва пояснила сьогоднішній візит до Музею Революції Гідності

Правоохоронці 23 листопада не проводили слідчих дій у Музеї Революції Гідності, експерти судово-експертної установи оглядали відкриту місцевість, де планується будівництво меморіалу.

Про це повідомив глава ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко "Інтерфакс-Україна", коментуючи повідомлення музею про візит правоохоронців.

Ця експертиза була призначена раніше, зазначив він.

"Слідчі дії сьогодні не проводилися, проводився огляд представниками експертної установи у межах призначених раніше експертиз", - пояснив Андрій Крищенко.

Нагадаємо, що сьогодні представники Музею Революції Гідності заявили про те, що до них знову прийшли правоохоронці "для експертизи будівництва музею".

"Не меморіалу, якого стосується слідство, а МУЗЕЮ, навіть проєктування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою "професійність", - повідомили в музеї.

Нагадаємо, що 19 листопада в Музеї Революції Гідності провели обшук. Директор музею Ігор Пошивайло в коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу.

У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в Музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати меморіальний комплекс. На його рахунок було переказано аванс у 111 млн, а залишилося там тільки близько 10 млн, при цьому музей не збудований. Втім будівництво музею поки що неможливе, адже земельна ділянка арештована: там проводять слідчі дії та експерименти, необхідні для розслідування розстрілів на Майдані в лютому 2014 року.

У Київській міській прокуратурі вважають, що кошти, виділені на спорудження Музею Революції Гідності, були розкрадені. Термін будівництва спливав у серпні 2019 року, проте будівельні роботи так і не були розпочаті.

У музеї повідомили, що підрядник витратив цей аванс на інші цілі, крім тих, які прописані контрактом. Він надавав інформацію про закуплені дерева та граніт – це найдорожчі статті витрат, а також на інші матеріали для меморіалу. Підрядник закупив 105 дерев і особливий граніт, який привезли з-за кордону і який зберігається наразі в Україні. При музеї створено окремий фаховий відділ, який займається всіма питаннями, пов’язаними з будівництвом. Докладніше про це читайте в інтерв'ю LB.ua з директором музею Ігорем Пошивайлом.