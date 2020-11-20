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У ДБР заявили, що виклики на допит лідерів Євромайдану "не мають політичних мотивів"

Відкрити кримінальне провадження за статтею про захоплення державної влади Бюро зобов'язав суд. 

У ДБР заявили, що виклики на допит лідерів Євромайдану "не мають політичних мотивів"
Фото: Макс Требухов

У Державному бюро розслідувань заявили, що виклики на допит лідерів Євромайдану не мають політичних мотивів.

Кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) було зареєстровано за рішенням суду. Про це йдеться в заяві на сайті ДБР.

"Слідчі дії, а саме допити вказаних осіб у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження", - повідомили в ДБР.

При цьому наголошується, що вилики на допити були скасовані два тижні тому у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, про що їх завчасно повідомлено.

Нагадаємо, учора шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна повідомила, що ДБр викликає на допити лідерів Єромайдану, серед яких ексглава РНБО Олександр Турчинов, колишній спікер ВР Андрій Парубій, мер Києва Віталій Кличко, екснардеп Сергій Пашинський, колишній прем'єр Арсеній Яценюк, екснардепка Тетяна Чороновол. Їх викликали на різні дати, але слідчий один - Ковальчук. При цьому провадження відкрито за статтею про держпероворот. 

Заявником у справі є Ренат Кузьмін – чинний нардеп від ОПЗЖ. Під його керівництвом були направлені до суду справи відносно колишнього Міністра МВС Юрія Луценка, колишнього заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука та колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

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