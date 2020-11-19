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Суд у Станиці Луганській відновить роботу після шестирічної перерви

У липні 2014 року його будівлю було пошкоджено в результаті обстрілу проросійських бойовиків.

Суд у Станиці Луганській відновить роботу після шестирічної перерви
Суд у Станиці Луганській
Фото: vistilug.com.ua

Станично-Луганський районний суд Луганської області відновлює свою роботу після шестирічної перерви.

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

"19 листопада 2020 року Вища рада правосуддя відрядила двох суддів до Станично-Луганського районного суду Луганської області шляхом тимчасового переведення. Завдяки цьому відновлено здійснення правосуддя у цьому суді", - йдеться у повідомленні.

Суд розташований у безпосередній близькості до лінії розмежування. У липні 2014 року  його будівлю було пошкоджено в результаті обстрілу проросійських бойовиків.

Роботу суду було призупинено. Згідно з розпорядженням голови Вищого спеціалізованого суду  з розгляду цивільних і кримінальних справ, розгляд справ, підсудних Станично-Луганському райсуду, здійснювався Біловодським районним судом Луганської області.

Реконструкція приміщення тривала протягом 2018-2019 років. 1 червня 2020 року роботи були завершені, а Державна судова адміністрація вжила заходів з матеріально-технічного забезпечення та кадрового наповнення апарату суду.

"Зважаючи на те, що у Станично-Луганському районному суді Луганської області створені належні умови для його роботи, відрядження двох суддів строком на один рік з 3 грудня 2020 року, а саме судді Чугуївського міського суду Харківської області Дьоміної Олени Петрівни та судді Сватівського районного суду Луганської області Попової Олени Михайлівни, дасть можливість відновити доступ громадян до правосуддя у цій місцевості", - зазначили у ВСП.

Нагадаємо, Станицю Луганську було звільнено від бойовиків у вересні 2014 року. Однак, оскільки місто знаходиться близько до лінії розмежування, окупанти тривалий час продовжували його обстрілювати.

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