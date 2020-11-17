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Ще на 44 літаки наклали арешт за польоти в окупований Крим

Загалом встановлено та накладено арешти на 109 літаків російських авіакомпаній.

Ще на 44 літаки наклали арешт за польоти в окупований Крим
Фото: EPA/UPG

За клопотаннями прокуратури Автономної Республіки Крим накладено арешти на 44 літаки російських авіакомпаній, що літали до окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим і міста Севастополя.

"За процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя встановлено ще 44 літаки російських авіакомпаній та скеровано до суду клопотання про накладення арештів на вказані повітряні судна, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правила міжнародних польотів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією у місті Херсон) розслідує кримінальні провадження за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст.332-1, ст.334 та ч.1 ст.111 КК України).

"Оскільки з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що незважаючи на це, наразі встановлено та накладено арешти загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

Нагадаємо, Україна почала штрафувати російські авіакомпанії за польоти в Крим ще в серпні 2014-го. 12 березня 2014 року у зв'язку з окупацією Криму Україна заборонила польоти на півострів.

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